Avengers Infinity War Poster Reveal

Marvel has released a the first official Avengers: Infinity War poster; the film features Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Scarlett Johansson (Black Widow), Hulk (Mark Ruffalo), Falcon (Anthony Mackie), Thor (Chris Hemsworth), the Vision (Paul Bettany), Hawkeye (Jeremy Renner), Black Panther (Chadwick Boseman), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), Spider-Man (Tom Holland), Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Loki (Tom Hiddleston), Star-Lord (Chris Pratt), and so much more. Avengers: Infinity War opens in theaters on May 4, 2018.

Comments

comment count